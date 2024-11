San Marino, preso il difensore Filippo Fabbri

Il San Marino Calcio comunica di aver definito l’accordo per le prestazioni sportive con il classe 2002 Filippo Fabbri. Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per la prossima stagione 2024-25. Fabbri, difensore sammarinese di piede destro, ha già collezionato 30 presenze con la propria nazionale maggiore realizzando anche un gol.

Filippo è il quarto nazionale sammarinese a far parte della rosa della I squadra a testimonianza della chiara impronta voluta dal presidente Montanari quando dichiarò: “Il San Marino Calcio è dei sammarinesi, io sono solo un gestore”. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Spal, ha vestito le maglie di Cesena, Correggese, Forlì ed Olbia collezionando 40 presenze in Lega Pro e 41 in serie D. Filippo ha già raggiunto i suoi nuovi compagni e sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di mister Biagioni.