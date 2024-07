Un rinforzo in difesa per il San Marino, che ha concluso l’accordo con il classe 1996 Matteo Vito Lomolino. Lomolino, difensore di piede sinistro, proveniente dal Legnano, è nato calcisticamente nelle giovanili dell’Inter ed ha vestito, tra le altre, le maglie di Carpi, Castanese, Cuneo, Siena, Trapani, Tritium collezionando 135 presenze in serie D e 9 in Lega Pro. Il nuovo acquisto è già a disposizione di Cascione ed ha iniziato la preparazione con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Monte Grimano Terme.