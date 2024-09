San Marino, il diesse Bollini si è dimesso. Al suo posto arriva Deoma, ex Lucchese

Un altro giorno difficile in questo tribolato inizio di stagione del San Marino: il diesse Gianluca Bollini ha rassegnato le dimissioni. “Il San Marino Calcio - si legge in una nota - comunica che Gianluca Bollini ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dall’incarico di direttore sportivo della società. La società ringrazia Gianluca per il lavoro svolto in questi anni per il San Marino Calcio”.

Nel tardo pomeriggio, il club ha annunciato il sostituto, l’ex lucchese Daniele Deoma: “Il San Marino Calcio comunica che il presidente Montanari ha raggiunto un accordo triennale con Daniele Deoma per l’incarico di nuovo direttore sportivo. La scelta di Deoma, 52 anni di Licata, è maturata in virtù della sua esperienza in Serie C conquistata con la Lucchese nell’anno 2019-2020 e mantenuta per tutto il suo incarico terminato nella stagione 2022-2023. Precedenti esperienze a Castelnuovo Garfagnana e Treviso”.