San Marino, è il giorno in cui si può fare la storia

Dopo non essere riuscito a sfruttare il primo match point venerdì sera allo Stadium, la nazionale di San Marino ha questa seconda e ultima occasione per riscrivere la storia del calcio del proprio Paese e del Mondo. Questa sera alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz (diretta tv su San Marino Rtv Sport, diretta streaming sul sito uefa.tv), i biancazzurri di Cevoli hanno la chance di chiudere per la prima volta una manifestazione internazionale in una posizione differente rispetto all’ultima. Con un pareggio, San Marino sarà secondo nel Girone 1 di Nations League D e giocherà il play-off promozione contro Malta (con Gibilterra prima e promossa in Nations League C), con una vittoria chiuderà in vetta e salirà nella Nations League C. Di fronte c’è però un Liechtenstein già sconfitto all’andata intenzionato a vincere per arrivare 2° e andare al play-off con Malta.