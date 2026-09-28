San Marino-Albania: esaurito il settore ospiti per la gara di Nations League

Il settore ospiti individuato nella Tribuna Sud del San Marino Stadium è esaurito in ogni ordine di posti in vista della partita tra San Marino ed Albania di martedì sera (ore 20.45) valevole per la 2° giornata di Nations League 2026-27. Il settore ospiti ha in dotazione 1.865 posti. Per chi fosse interessato ad assistere all’incontro, sono ancora disponibili biglietti per i settori neutrali (info biglietteria cliccando qui) – per l’acquisto dei quali è necessario essere residenti su territorio italiano o sammarinese.