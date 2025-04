Sammaurese senza stipendi ma piena di dignità: gran vittoria a Castelmaggiore

PROGRESSO-SAMMAURESE 0-1

PROGRESSO (4-1-4-1): Cheli 7; Cavazza 6, Mele 6, Cestaro 6, Dandini 5 (1’ st Ferraresi 6); Scalini n.g. (19’ pt Sansò 5.5); Matta 6, Bellisi 6, Corzani 5 (1’ st Mascanzoni 6), Stellacci 5 (6’ st Finessi 6); Maltoni 5.5.

A disp.: Roccia, Ben Saed, Gnani, Pinelli.

All.: Marchini.

SAMMAURESE (4-3-3): Pozzer 7; Frosio 7 (23’ st Gningue 6.5), Morri 7.5, Ferrani 7, Masini 6.5; Manuzzi 7 (43’ st Bolognesi n.g.), Sedioli 7.5, N. Ravaioli 6; Bonandi 6.5

(20’ st Scanagatta 6.5), Merlonghi 7 (39’ st Gallo n.g.), Misuraca 7 (36’ st Maltoni n.g.).

A disp.: R. Ravaioli, Mavanga, Nisi, Papa.

All.: Protti.

ARBITRO: Mammoli di Perugia 5.5

RETE: 25’ pt Merlonghi

AMMONITI: Corzani, Manuzzi

ESPULSO: 38’ st N. Ravaioli.

Note: Spettatori 150 circa. Angoli 5-3 per la Sammaurese.

castelmaggiore (BO)

FILIPPO FABBRI

La Sammaurese risorge nel momento topico della stagione. Lo fa contro una diretta concorrente, riaprendo il discorso play-out e nella settimana più complicata della stagione. Martedì la squadra non si era allenata per lanciare un forte segnale alla proprietà, la Bp Global, in arretrato di due mensilità. Timide le rassicurazioni ricevute in questa direzione, motivo per cui più di un’incognita regnava su questa gara, appesantita dal doppio fardello (classifica e stipendi). Ebbene, se la squadra una risposta la doveva dare, in campo l’ha data. Alla luce dei risultati di ieri, la Sammaurese giocherebbe i play-out contro il Corticella.