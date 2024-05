Una domenica storica per la Sammaurese, che nella finale di Cotignola si è laureata campione regionale Under 18 e per la prima volta parteciperà alle finali nazionali. I ragazzi di Pino Lorenzo si sono imposti 2-1 in una gara dalle mille emozioni contro il Sala Bolognese. Vantaggio romagnolo col Forti, poi poco prima della fine del secondo tempo gli emiliani pareggiano con un rigore di Brancalion. Si va ai supplementari e agli ultimi istanti della ripresa decide il gol di Groppi.