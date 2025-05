Un viaggio nel segno del divertimento in campo e fuori. Grande successo ha riscosso la trasferta a Mantova dei ragazzi Esordienti 2013 della Polisportiva Rumagna, accompagnata dagli allenatori e da un nutrito numero di genitori e tifosi. Il gruppo composto da una cinquantina di persone ha alternato momenti sportivi, come la partecipazione allo stadio Martelli della partita di serie B Mantova-Cesena, a momenti culturali come la visita alla città di Mantova ed ai suoi monumenti. L’evento più emozionante della trasferta è stata la partita che si è svolta nella mattinata di giovedì 1° maggio tra i ragazzi del Rumagna e quelli del Mantova. Il risultato finale ha visto prevalere i padroni di casa ma i giovani del Rumagna hanno fatto un’ottima figura, testimoniata dai tifosi locali che hanno fatto tanti complimenti a loro ed ai due allenatori.