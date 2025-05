In vista dei play-off il Rimini può contare su un settore, quello dei portieri, in cui a certezza si aggiunge certezza.

Simone Colombi è il capitano ed il leader indiscusso della squadra, ma anche Leonardo Vitali ha conquistato il cuore dei tifosi. Il portiere di Città di Castello è stato schierato nell’ ultima di regular season, collezionando la sua settimana presenza stagionale. «Aver giocato titolare è stata davvero una bella sensazione, quando gioco mi sento sempre bene, in particolare quest’anno, ho sempre più fiducia per i match che ho giocato, è stata un’annata positiva. Diciamo che quella contro il Pineto è stata la partita di coronamento di tutta una stagione e sono molto contento».

Ora lo sguardo è rivolto ai play-off e Vitali rivela come la squadra stia preparando la post-season: «Serenità in primis, è l’atteggiamento che ci ha contraddistinto per tutto l’anno quindi sarà presente tanto più ora. Abbiamo ormai chiuso la prima settimana dopo la stagione regolamentare, ora ci attende la settimana tipo che ci porterà al match, ne abbiamo approfittato per migliorare la condizione fisica ed adattarci al clima caldo di questa parte dell’anno. Affronteremo i play-off con lo spirito che ci ha contraddistinto per tutto l’anno e che ci ha portato dei benefici».

Vitali non ha particolari idee e preferenze in relazione al prossimo avversario del Rimini nei play-off: «Ho zero idee, anzi sono dell’idea che se vuoi arrivare fino in fondo devi battere tutti, quindi chi ci tocca ci tocca, del resto è stato così anche in Coppa». E comunque vada sarà una bella avventura: «Certamente, anche per come siamo entrati nei play-off sarà una bella opportunità, che cercheremo di sfruttare al meglio».

Però il fatto di approdare ai play-off direttamente alla fase nazionale può comportare lo svantaggio di staccare per due settimane: «In effetti può essere un’arma a doppio taglio, fermarsi potrebbe comportare una leggera flessione, nei due anni in cui ho giocato i play-off (con Matelica ed Ancona, ndr.) siamo partiti dal primo turno e di slancio ne abbiamo passato un paio, ma anche riposare è una cosa positiva, ci può aiutare ad essere ancora più in condizione».