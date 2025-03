Verso Pianese-Rimini, la proposta di Buscè: “Ci vuole il Var in Lega Pro, chi gioca a calcio va tutelato”

Match impegnativo domani (dalle 15) per il Rimini a Piancastagnaio contro la rivelazione Pianese. Antonio Buscè in conferenza stampa ha ammonito i suoi: “Quando avevamo pareggiato all’andata c’era stato un po’ di scoramento, di amaro in bocca. Io avevo detto: “occhio, che farà un ottimo campionato”. Perché vedi l’indole della squadra e dei giocatori, che si sacrificano, che fanno poche cose ma bene, che lavorano nel collettivo. È una cosa che non mi meraviglia il loro campionato”.

Il tecnico biancorosso ha il dente avvelenato per quanto successo domenica contro l’Arezzo: “Con l’Arezzo secondo me non abbiamo giocato a calcio né noi né loro. Le squadre che cercano di giocare a calcio spesso non vengono tutelate. Con l’Arezzo ci sono state talmente tante rotture di gioco da parte dell’avversario che non hanno permesso al Rimini di giocare. Bisogna essere bravi a tutelare le squadre che vogliono giocare a calcio, ma spesso incontriamo formazioni che fanno un altro sport. Secondo me bisognerebbe mettere la Var in Lega Pro, perché ci sono tante partite in cui giocatori commettono falli importanti. Forse siamo una delle squadre più penalizzate sotto questo aspetto”.