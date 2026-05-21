Verso il nuovo Rimini: il gruppo Maggioli fa un passo indietro

Era il preferito dal Comune per la rinascita del nuovo Rimini. E invece il gruppo Maggioli-Carasso si è tirato indietro dopo che il contatto diretto c’era stato un paio di mesi fa. Un gruppo che sta facendo grandi cose nel Basket dopo averlo preso nel 2018 quando pareva finito dentro un tunnel senza uscita. Basti ricordare che in sette anni, la pallacanestro cittadina è passata dalla serie C alla A2 con una coppa Italia di categoria nel cassetto, una finale persa in campionato l’anno scorso contro Cantù e ora con una recente semifinale conquistata martedì sera a Pesaro. E la speranza del sindaco Jamil Sadegholvaad era quella di rivedere lo stesso cammino anche nel calcio con quelle persone che incarnano da sempre il senso d’appartenenza, principio cardine trasmesso a caratteri cubitali dal Comune all’indomani del fallimento del Rimini nel novembre scorso. Pertanto apparì subito evidente, come sottolineato su queste colonne a novembre, che il progetto Rbr fosse di totale gradimento al Comune. Poi sono arrivati gli altri gruppi, vedi la cordata di Orfeo Bianchi e dei fratelli Carnevali a bussare a Palazzo Garampi, con uno sguardo anche all’ex presidente Giorgio Grassi ma prima c’erano Maggioli e Carasso anche se la loro presenza a priori non escludeva quella degli altri.