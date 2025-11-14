Vendita del Rimini, Rota annuncia: “Saldate le mie quote”. Presto Di Matteo avrà il club biancorosso

  • 14 novembre 2025
L’ex presidente del Rimini Alfredo Rota
Alfredo Rota ha annunciato di avere ricevuto la somma a saldo delle sue quote del Rimini Fc. Una svolta fondamentale per il passaggio del club al gruppo Di Matteo.
Questo il comunicato appena emesso: “Vr Trasporti conferma di aver ricevuto in data odierna il secondo dei due bonifici preannunciati, precisando che ai fini della chiusura della vicenda dovranno essere saldate integralmente anche le spese di custodia comunque inerenti il sequestro conservativo concesso dal Tribunale di Milano”.

Interpellato, Alfredo Rota si augura che «tutte le parti cooperino perché si giunga nei prossimi giorni alla definitiva conclusione della vertenza, anche nell’interesse della città e dei tifosi. Ringrazio l’avvocato Patrizia Gigante dello Studio Legale Cocco & Gigante e l’avvocato Pietro Faranda, il cui lavoro è stato fondamentale per il raggiungimento di questo risultato, ed esprimo massimo rispetto per l’operato dell’Autorità Giudiziaria e la tutela accordata in una situazione certamente molto complessa».

