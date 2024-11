Uno spento Rimini cade a Gubbio in pieno recupero (1-0)

GUBBIO (3-5-1-1): Venturi; Tozzuolo, Rocchi, Stramaccioni; Zallu (43’ st Pirrello), Rosaia, Iaccarino, Corsinelli, David; Giovannini (22’ pt Fossati); Rovaglia (32’ st Tommasini). A disp.: Bolletta, D’Avino, Signorini, Sportolaro, Conti. All.: Taurino.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Lepri, Longobardi; Cinquegrano (35’ st Bellodi), De Vitis (7’ st Piccoli), Langella, Garetto (35’ st Fiorini), Semeraro; Parigi (19’ st Cernigoi), Ubaldi (19’ st Chiarella). A disp.: Vitali, Brisku, Falbo, Jallow, Accursi, Dobrev. All.: Buscé.

ARBITRO: Canci di Carrara.

RETE: 49’ st Fossati.

AMMONITO: Rosaia.

Sconfitta bruciante per il Rimini, che cade a Gubbio in pieno recupero (1-0). Una partita che i biancorossi hanno giocato un po’ troppo sotto ritmo contro una squadra in piena emergenza, che al 20’ ha perso anche Giovannini. Nella sfortuna però gli umbri hanno pescato il jolly, perchè il suo sostituto Fossati è stato proprio il protagonista dello splendido gol realizzato al 94’ con un tiro secco dal limite che si infila nell’angolino e sancosce il primo stop in trasferta della stagione del Rimini.