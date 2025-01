Un super Colombi stoppa la Lucchese: Rimini, un altro 0-0 per muovere la classifica

RIMINI-LUCCHESE 0-0

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, De Vitis (41′ st Cinquegrano), Bellodi; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli, Semeraro (31′ st Gagliano); Parigi, Malagrida (1′ st Conti). In panchina: Vitali; Fiorini, Lombardi; Chiarella, Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

LUCCHESE (3-5-1-1): Palmisani; Sabbione, Gucher, Gasbarro; Gemignani, Quirini, Tumbarello, Catanese, Visconti; Saporiti (39′ st Fedato); Magnaghi (27′ st Selvini). In panchina: Coletta, Allegrucci; Fazzi, Cartano, Antoni; Giacchino; Sasanelli, Leone. Allenatore: Testini (Gorgone squalificato).

ARBITRO: Migliorini di Verona.

AMMONITO: Megelaitis.

NOTE: Spettatori 2.443. Angoli 6-3 per il Rimini.

Terzo 0-0 nelle ultime quattro giornate (l’altra gara terminò con un ko in casa dell’Entella) per il Rimini, che contro la Lucchese muove la classifica e lo fa al termine di una partita con pochissime emozioni. Dopo una chance sprecata da Longobardi in avvio, sale in cattedra Colombi che tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa compie tre prodezze, negando il vantaggio a Magnaghi al 41’, a Tumbarello prima e a Saporiti poi al 47’. Poi esce il Rimini, con il portiere Palmisani che rischia un clamoroso autogol al 67’ ma viene salvato da un compagno e con il nuovo acquisto Gagliano che entra al 76’ e va due volte al tiro, la prima fuori e la seconda smorzata da Sabbione. Inevitabile lo 0-0.