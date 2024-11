Un Rimini scoppiettante vince 0-3 a Sestri Levante e si issa al 9° posto: in gol Falbo, Piccoli e Parigi

SESTRI LEVANTE-RIMINI 0-3

SESTRI LEVANTE (3-5-1-1): Anacoura; Primasso, Valentini, Pittino; Durmush (28’ st Brugugnone), Conti, Brunet (42’ pt Raggio Garibaldi), Rosetti (23’ st Pavanello), Furno; Clemenza; Parravicini (28’ st De Felice). In panchina: Fusco, Sias, Podda, Oneto, Nenci, Pane, Raineri, Montebugnoli, Sgambelluri. Allenatore: Andrea Scotto.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Megelaitis, Bellodi (25’ st Gorelli), Longobardi, Falbo; Lombardi (25′ st Malagrida), Langella, Piccoli (25′ st Semeraro); Chiarella (7′ st Cioffi), Cernigoi (14′ pt Parigi). In panchina: Vitali, De Vitis, Lepri, Jallow, Ubaldi, Cioffi, Accursi. Allenatore: Antonio Buscè.

ARBITRO: Vailati di Crema.

RETI: 4′ pt Falbo, 15′ pt Piccoli, 21′ st Parigi.

AMMONITI: Piccoli, Megelaitis, Parigi, Cioffi.

NOTE: Spettatori 850 circa. Angoli 9-2 per il Sestri Levante.



Splendida vittoria esterna del Rimini, che a Sestri Levante si impone agevolmente (0-3) nonostante l’infortunio subìto al 14’ da Cernigoi. Il Rimini era già in vantaggio grazie ad un gol di Falbo al 4’ direttamente da calcio d’angolo (molto male l’ex Anacoura nella circostanza) e grazie ad un salvataggio sulla linea dello stesso Falbo al 9’ su colpo di testa di Parravicini. Rimini che raddoppia subito dopo il cambio Parigi-Cernigoi grazie ad un tocco sotto porta di Piccoli, al primo centro stagionale, su assist di Chiarella. Poi è gestione biancorossa, con Cioffi che entra al 52’ per Chiarella e dopo 4 minuti spara su Anacoura la palla dello 0-3. Uno 0-3 che, dopo un miracolo di Colombi su Clemenza e un secondo salvataggio sulla linea di Falbo su incornata di Valentini, arriva al 66’ grazie a Parigi. Il Rimini centra la terza vittoria esterna (13 punti in 8 viaggi), balza al 9° posto e venerdì sera cercherà il sorpasso sulla Vis Pesaro nel derby del Romeo Neri.