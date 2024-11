Un Rimini col freno a mano tirato: tre soli gol segnati in sei partite

Non è facile fare gioco e segnare quando metà squadra è formata da difensori (non si considera poi il portiere).

Se la fase difensiva è migliorata tantissimo, quella offensiva è peggiorata. C’è poco da girarci attorno, il Rimini per evitare di essere la banda del buco come aveva dimostrato di essere in avvio di stagione, ha “sacrificato” la fase offensiva. Certamente non si tratta di un fatto voluto ma è la logica conseguenza delle pezze messe dietro a difesa della porta di Colombi.

I numeri dicono che nelle ultime 6 partite, quindi dal 4 ottobre ad oggi il Rimini ha segnato soltanto 3 gol, ad Arezzo, a Terni e in casa con il Legnago, restando invece fermo al palo con la Spal e la Pianese al Romeo Neri e con il Gubbio in terra umbra.

Soltanto Lucchese e Sestri Levante (quest’ultimo sarà il prossimo avversario dopo la sfida con la Torres) hanno fatto peggio, appena un gol all’attivo. Probabilmente i boomakers stanno pensando di non quotare lo 0-0 di Sestri-Rimini del 17 novembre prossimo.

I tre fortunati marcatori sono stati Longobardi, Garetto e Chiarella, uno per reparto e tutti hanno avuto in comune di segnare nel secondo tempo.