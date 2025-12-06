Un negozio mai aperto ha spinto il Rimini verso la liquidazione giudiziale

C’è un’intera collezione di abbigliamento casual, per il tempo libero, marchiato Rimini, nella sede sociale del Rimini Football Club. Giacche, felpe, magliette, pantaloni, tutto materiale non tecnico, quello che si definirebbe anche leisurewear, che giace dentro scatoloni mai aperti, per un valore di 140.000 euro. E’ la storia di un negozio voluto in primavera dalla presidenza di Stefania Di Salvo, negozio mai aperto, che doveva nascere in Corso d’Augusto, all’angolo di Via Brighenti, davanti alle Poste Centrali.

L’idea di per sé poteva anche funzionare, allo stadio era in vendita materiale tecnico della Macron indirizzato ad un settore più propriamente agonistico. Nel negozio pensato nel Corso d’Augusto si poteva vestire anche un non atleta, un semplice appassionato amante dei colori biancorossi, con prodotti di qualità. E’ stata un’operazione che ha avuto una vita brevissima, ma che ha lasciato strascichi importanti. Innanzitutto c’è il credito vantato dalla ditta produttrice, tant’è che siamo in presenza di una istanza di liquidazione giudiziale fatta dalla società Madeinmente Fashion Molise Società benefit s.r.l. per un decreto ingiuntivo, notificato in vigenza di carica di Valerio Perini. Poi c’è il credito residuo dell’affittuario dei muri: entrambi i crediti saranno discussi nell’udienza fissata per il 16 dicembre al tribunale di Rimini ed è un’udienza che potrebbe decretare la liquidazione giudiziale del Rimini Fc. Certo è che quella linea di abbigliamento targata Rimini potrebbe tra breve diventare oggetto del desiderio dei tifosi, come l’ultimo prodotto un po’ vintage di un Rimini che non c’è più, a tutto vantaggio dei creditori che così potrebbero incassare qualcosa. Di sicuro un’altra pagina oscura nella storia recente del Rimini Football Club che ogni giorno riserva una vicenda inedita e paradossale.

