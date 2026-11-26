Mercoledì 26 novembre 2025. Esattamente un anno fa. Il Rimini è appena rientrato negli spogliatoi dopo l’allenamento del mattino, in vista della sfida con la Torres. Il telefono di capitan Gabriele Bellodi squilla mentre la squadra sta per andare sotto la doccia. Dall’altra parte c’è l’Associazione Italiana Calciatori: “Ci dispiace, la vostra avventura finisce qui. La società è stata messa in liquidazione”.

In un attimo il Rimini perde tutto, o quasi: la Serie C, la società, la squadra e persino la certezza di poter continuare a esistere. Per i tifosi inizia un tempo sospeso, fatto di rabbia e soprattutto di mancanza del calcio giocato. Niente domeniche al Neri, niente partite da aspettare, nessuna maglia biancorossa da sostenere. Solo la speranza che il pallone torni a rotolare. Poi l’attesa, lunga e incerta, per il bando pubblico del Comune destinato a individuare una nuova proprietà. Dodici mesi dopo, al Romeo Neri, si parla di tutt’altro: di una squadra prima in classifica, di migliaia di tifosi e di una società in crescita. In mezzo c’è un anno che ha cambiato il destino del calcio biancorosso. Da un incubo alla costruzione di qualcosa di nuovo, con una convinzione: il Rimini non vuole soltanto sopravvivere, vuole tornare grande. La nuova società ha puntato su imprenditori del territorio e su un modello partecipativo. Attorno ai protagonisti della ricostruzione, da Orfeo Bianchi a Giuliano Lanzetti, da Massimiliano Alvisi ad Antonio Cocciolo, Roberto Benedettini e Marco Lombardi, il gruppo si è allargato. Nuovi componenti sono entrati nel CdA e la formula dei soci sostenitori, con una quota di mille euro, ha coinvolto imprenditori, professionisti e appassionati.

Sul campo, il diesse Pietro Tamai e l’allenatore Massimo Gadda hanno costruito una squadra all’altezza delle aspettative. L’Eccellenza è diventata il punto di partenza di una rincorsa lanciata: 36 punti nelle prime quattordici giornate, dodici vittorie e due sconfitte, 33 reti segnate e appena 7 subìte. Il primo posto premia un avvio importante, ma la strada resta lunga. La risposta più bella, però, è arrivata dagli spalti: oltre 3.600 abbonamenti e migliaia di persone al Romeo Neri, un patrimonio oltre la categoria. La città non ha voltato le spalle alla squadra, ma l’ha accompagnata nella ripartenza. Anche la comunicazione è cambiata: social, video e contenuti quotidiani hanno creato una piazza biancorossa digitale, con oltre 11 milioni di visualizzazioni in pochi mesi. Dodici mesi fa si cercava un modo per non perdere il calcio a Rimini. Oggi si parla di promozione, nuovi soci, entusiasmo e futuro. Non tutto è risolto e la solidità del progetto dovrà essere confermata nel tempo. Ma il Rimini ha ritrovato una comunità pronta a sostenerlo e una direzione. La risalita è appena cominciata. Questa volta, però, i biancorossi non sono soli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA