Troise spinge il Rimini verso i play-off: “Ma attenzione alla voglia di salvezza dell’Entella”

Gara da non sbagliare domenica (ore 16.30) per il Rimini, con i biancorossi che al Romeo Neri cercano il pass per i play-off: “Domani i play-off sarebbero la soddisfazione più bella - ha detto Emanuele Troise in conferenza stampa - la posta in palio è importante in una partita difficile, perché l’Entella deve salvarsi. Dobbiamo portare in campo il nostro equilibrio contro un avversario che sarà diverso rispetto all’andata. Ora attua un 5-3-2 che ha portato risultati ad una squadra esperta che sa cambiare ritmo durante la gara. In più rispetto all’andata ha inserito 2-3 giocatori piuttosto forti”. Il Rimini è legato ai risultati di Pineto e Lucchese, ma Troise precisa: “Niente calcoli e pensiamo a giocare”. Indisponibili Rosini e Iacoponi, mentre Cernigoi è in dubbio ma dovrebbe recuperare.