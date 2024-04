Troise si tiene il meglio: “Rimini, un ottimo primo tempo a Carrara”

Prosegue la tradizione negativa nella patria del marmo (3-0) e anche il trend poco lusinghiero del Rimini fuori dalle mure amiche ma avere ancora saldi i play-off grazie ai risultati alleati di giornata non fa perdere le speranze e l’allenatore Emanuele Troise può analizzare la sconfitta da un punto di vista tutto sommato tranquillo. «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, la differenza l’ha fatta la qualità, che comunque i nostri giocatori hanno in dote. Siamo andati sotto e nella ripresa è stato più complicato. Dobbiamo fare i complimenti alla Carrarese. Comunque contano anche gli episodi, se il tiro di Ubaldi fosse entrato, sull’1-1 l’inerzia sarebbe cambiata. Fino al 2-0, che ci ha tagliato le gambe, nonostante le difficoltà e le parate di Colombi, eravamo ancora in partita».

Sicuramente in campo si sono viste le differenze di classifica ma il più grosso rammarico, oltre ad alcune gentili concessioni, è stato quello di non aver sfruttato a dovere le occasioni costruite. Non è la prima volta che succede ma forse alla fine il verdetto è stato severo: «In gare del genere si alza il coefficiente di difficoltà, non a caso la Carrarese è terza da tanto tempo e in questo campo hanno perso anche squadre come Cesena, Torres e Perugia. Quello che conta è essere determinanti a livello qualitativo nelle occasioni create».

Il Rimini ha faticato nella costruzione dal centro e il gioco dalle fasce non sempre è riuscito: «Sotto l’aspetto tattico per lunghi tratti la squadra ha interpretato bene la gara, i ragazzi sanno quello che devono fare nelle due fasi. I toscani hanno meritato per quanto si è visto ma il passivo forse è eccessivo».

Troise non si è mai scomposto e nonostante l’ennesimo ko in viaggio l’allenatore guarda il futuro con ottimismo. «Non rimprovero nulla ai miei ragazzi: hanno dato tutto, adesso bisogna solo azzerare perché siamo ancora in zona play-off e nelle due partite rimaste potremo dire la nostra, lo spirito e le motivazioni devono restare alti. E’ ancora tutto nelle nostre mani e già domenica in casa contro l’Entella avremo l’opportunità di fare prestazione e risultato».

