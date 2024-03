Troise: “Rimini troppo incostante a livello mentale”

Lo stop di Fermo (3-2) è di quelli che brucia ed Emanuele Troise a fine gara ha evidenziato l’incostanza del Rimini. “Mi sono piaciuti i ragazzi nel primo tempo, nonostante il gol subito hanno interpretato bene la gara. Però dobbiamo capire che la costanza diventa fondamentale in questo periodo di stagione. Non si possono alternare così periodi di gara: sul 2-1 ci sono state troppe situazioni che mi facevano pensare che i ragazzi stavano cominciando a mollare quella che avrebbe dovuto essere per 90-95 minuti una partita di carattere. Facciamo tesoro ancora una volta di quello che è un aspetto mentale su cui dobbiamo crescere”.