Troise: “Rimini, a Carrara c’è un preliminare di play-off”

Emanuele Troise la vede tosta, ma non impossibile domani (dalle 18.30, stadio dei Marmi) a Carrara contro la terza forza del campionato. “Trasferta molto difficile per i numeri che ha fatto questo avversario in casa, per il potenziale che ha espresso, a parte l’ultima battuta d’arresto contro la Recanatese, però è sempre stata una squadra molto costante in quelle che sono le sue potenzialità – ha sottolineato l’allenatore del Rimini - quindi ci aspetta quello che definirei un preliminare di play-off, considerando la posta in palio, considerando la difficoltà della partita. Dovremo tirare fuori una prestazione notevole sotto l’aspetto tecnico-tattico perché è un avversario con un’identità ben chiara. Rispetto all’andata ha messo anche tanta aggressività perché è diventata più verticale, è diventata molto più aggressiva nella fase di non possesso”.