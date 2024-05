Troise esalta il Rimini: “I ragazzi sono stati eccezionali”

Che impresa per il Rimini: il colpo a Gubbio consente di allungare il sogno play-off e a fine gara Emanuele Troise era giustamente raggiante. “Bravi i miei ragazzi, sono felice per l’atteggiamento e anche per la proposta. Il Gubbio nella seconda parte del campionato, dalla partita d’andata, ha cambiato pelle: è diventata una squadra qualitativa, una squadra aggressiva, una squadra difficile da scardinare. E nell’ultima gara di campionato non ha fatto altro che confermare questa sua attitudine. Noi inevitabilmente per portare a casa una vittoria su un campo così difficile, contro una squadra così difficile, dovevamo cambiare registro rispetto all’ultima e in tutte le componenti i ragazzi sono stati eccezionali”.