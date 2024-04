Troise: “Bravo Rimini, hai saputo reagire”

Il Rimini casalingo si conferma straripante e dopo la cinquina rifilata al Pescara a farne le spese è stata la malcapitata Olbia (5-0). Mentre i pochi tifosi sardi presenti sugli spalti hanno contestato la squadra mettendola a rapporto a fine gara, è festa grande per i biancorossi perché hanno ritrovato il sorriso e un posticino momentaneo nei play-off. L'allenatore Emanuele Troise è sempre molto pragmatico. “La squadra ha reagito dopo una partita contro la Fermana non all’altezza. E’ una vittoria meritata, adesso ci aspettano altre quattro gare importanti e non possiamo abbassare la guardia, è un periodo nel qualche si sta spendendo troppo. La costante è stata non sentirsi troppo bravi, questa squadra deve rimanere concentrata e attenta, è arrivato il momento di tenere alta la tensione”.

Così l’ex di turno Marco Gaburro “Speravo in un ritorno diverso, il risultato è un po’ esagerato ma la sconfitta non fa una piega. Siamo in una situazione di classifica difficile, abbiamo fatto la scelta azzardata di giocarci la partita a campo aperto. Fino al rigore, abbastanza generoso, siamo rimasti in partita ma sono solo cambiati i tempi, poi abbiamo mollato”.