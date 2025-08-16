Tamai: “Rimini, dobbiamo ridare credibilità alla città”

Tutto confermato, con il Rimini che ha annunciato Pietro Tamai come nuovo responsabile del settore giovanile. Tamai torna quindi in biancorosso: «Sono felice di tornare a Rimini e di poter lavorare con entusiasmo per lo sviluppo del nostro settore giovanile – ha dichiarato attraverso i canali social del Rimini – l’obiettivo è quello di ridare credibilità alla città e alle famiglie che da tempo attendono la ripartenza di questo progetto, che resta un fulcro fondamentale. È importante non disperdere ulteriori risorse, ma valorizzare i ragazzi già selezionati attraverso un percorso strutturato che consenta loro di crescere sia tecnicamente che caratterialmente, avvicinandoli progressivamente al calcio professionistico».