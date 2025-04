Storico Rimini: pareggia 0-0 con la Giana Erminio e vince la sua prima Coppa Italia Serie C VIDEO

RIMINI-GIANA ERMINIO 0-0

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Gorelli (27’ st Lepri), Bellodi; Cinquegrano, Garetto, Langella, Piccoli (6’ st Conti), Longobardi (44’ st Falbo); Parigi (44’ st Gagliano), Cioffi (44’ st Malagrida). In panchina: Vitali, Ferretti, De Vitis, Semeraro, Lombardi, Fiorini, Leonardi, Ubaldi. Allenatore: Antonio Buscè.

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Mangiapoco; Previtali (30’ st Capelli), Scaringi, Alborghetti; Caferri, Marotta, Nichetti (44’ st Avinci), De Maria; Lamesta (37’ st Renda); Stuckler (30’ st Pinto), Tirelli (44’ st Ballabio). In panchina: Buzzi, Colombara, Bassanini, Ferri, Piazza, Ledonne, Pala, Pirola. Allenatore: Chiappella.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

NOTE: Spettatori 6.029, incasso non comunicato. Angoli 10-4 per la Giana Erminio.



Il Rimini pareggia 0-0 contro la Giana Erminio e conquista la sua prima Coppa Italia Serie C. Decisivo, nel computo della doppia finale, il gol realizzato da Cioffi nel finale di gara della sfida di Gorgonzola di due settimane fa. Cioffi che anche stasera ha avuto all’87’ la palla per segnare, ma ha sparato su Mangiapoco. In precedenza, era stata la traversa a negare al Rimini il gol su conclusione di Cinquegrano al 58’. Ma poco importa, perché i biancorossi difendono sempre duro e con ordine e portano a casa il pareggio che vale un tesoro