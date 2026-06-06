“Sta per nascere il nuovo Rimini”: ecco il gruppo per la ripartenza

Prime tracce del nuovo Rimini, con il gruppo interessato a guidare la ripartenza del club che si è presentato oggi alla città in una conferenza stampa, in attesa del bando che ci sarà in luglio. Un team composto da Antonio Cocciolo, Orfeo Bianchi, Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Marco Lombardi. “Abbiamo un progetto di 5 anni - ha detto Alvisi - ora vedete le prime 5 persone che ci mettono la faccia”. Presenti alla conferenza (non nel tavolo dei relatori) anche l’ex presidente Giorgio Grassi e Gianluca Brugioni.

Lanzetti: “Siamo in 10 e già pronti”

“La passione per il Rimini - ha dichiarato Lanzetti - nasce a 13-14 anni. Oggi ci siamo in una veste più importante, il Rimini si restituisce alla città, e lo si fa con un gruppo di imprenditori. Sta succedendo qualcosa che non era pensabile e invece la strada esiste. Nel gruppo siamo in 10 e già pronti. Nessuno qui ha voglia di visibilità i nostri investimenti sono a fondo perduto siamo qui per l’amore del Rimini. Cerchiamo di coinvolgere più persone per dare quell’energia che il Rimini non ha mai avuto. Troppi galli nel pollaio? Non funziona così perché le aziende più grandi funzionano con l’apporto di diverse persone”.

È stato poi il turno di Marco Lombardi: “Ho partecipato alla gestione del Rimini negli anni 80 per una decina d’anni, il cruccio che ho sempre avuto è che alla fine non ce l’abbiamo fatta. Samorì? Era interessato al Rimini un po’ di anni fa, ma voleva un partner riminese. La possibilità non si è mai concretizzata e quindi non è mai entrato. Ora abbiamo un’idea per coinvolgere i tifosi. Non possiamo garantire chissà che cosa ma non possiamo neppure fare cose risicate. Non possiamo garantire i miliardi ma garantiamo continuità di gestione che è la cosa più importante”.

Così Antonio Cocciolo: “Sono un po’ emozionato... Orfeo mi ha illustrato idee e passione, quindi non ho esitato ad aderire. Nel mio lavoro mi trovo spesso a parlare del Rimini e lo faccio con orgoglio”.

Orfeo Bianchi: “Garantiamo serietà”

Spazio poi a Orfeo Bianchi: “Siamo dei neofiti in questo campo e non è stato facile... Confesso che abbiamo vacillato un po’, però dopo mezz’ora siamo ripartiti. Garantiamo in modo assoluto serietà e ogni iniziativa merita fiducia. Siamo ambiziosi, il nostro compito è aggregare altre forze e dobbiamo creare un percorso virtuoso. Se non riusciamo è colpa nostra”.

Riecco Giorgio Grassi: “Nessuno ha una struttura così organizzata”

Al tavolo dei relatori si è poi aggiunto l’ex presidente biancorosso Giorgio Grassi: “Sono molto emozionato... Tutto quello che a suo tempo volevamo fare nel calcio a Rimini si è realizzato in parte. All’epoca c’erano già diverse idee che passerò a questo gruppo. Se all’epoca avessimo avuto le competenze che ci sono ora sarebbe stata un’altra storia. Una struttura così organizzata non ce l’ha nessuno, quindi direi che c’è tutto per ripartire”.

Bianchi: “Siamo di Rimini e ci mettiamo la faccia”