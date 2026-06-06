“Sta per nascere il nuovo Rimini”: ecco il gruppo per la ripartenza

Prime tracce del nuovo Rimini, con il gruppo interessato a guidare la ripartenza del club che si è presentato oggi alla città in una conferenza stampa, in attesa del bando che ci sarà in luglio. Un team composto da Antonio Cocciolo, Orfeo Bianchi, Massimiliano Alvisi, Giuliano Lanzetti, Marco Lombardi. “Abbiamo un progetto di 5 anni - ha detto Alvisi - ora vedete le prime 5 persone che ci mettono la faccia”. Presenti alla conferenza (non nel tavolo dei relatori) anche l’ex presidente Giorgio Grassi e Gianluca Brugioni.