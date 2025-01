Sono iniziati i lavori alla Gaiofana per il nuovo centro sportivo del Rimini

Il progetto Gaiofana è cominciato. Il comunicato del Rimini: «Concluso il periodo dedicato alle feste, sono ricominciati a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo “Responsible Health & Performance Center” la nuova casa del Rimini Football Club. Un Centro che diventerà punto di riferimento per lo sport e il benessere di tutto il territorio e interesserà oltre 100.000 metri quadri, con 7 campi da calcio, una pista ciclopodistica, una palestra coperta polivalente, uffici amministrativi, foresteria e un’area dedicata interamente alla salute e alla riabilitazione, con ampio parcheggio da 330 posti, spazi per il ristoro e il relax. Questa mattina la prima squadra di operai della Ditta Venturelli con diversi camion ha portato sul posto attrezzature e mezzi di movimento terra cominciando il lavoro sui campi da calcio. Le infrastrutture realizzate saranno di assoluta eccellenza per tecnologia innovazione ed efficienza pensate sia per permettere ai calciatori di esprimersi al meglio nella fase di allenamento e preparazione concentrandosi sull’ottimizzazione della performance, sia per sviluppare un nuovo modello di sanità innovativo, che si prenda cura del paziente durante tutto il suo percorso di vita e che abbia un impatto socio-economico e culturale capace di generare valore su tutto il territorio».