Serie C, il Rimini si è iscritto: è il primo atto della nuova stagione

Nessun comunicato ma il Rimini si è ufficialmente iscritto al campionato 2024-2025. Molte delle 60 società (le semifinaliste nei play-off hanno tempo fino a martedì 11 giugno), ieri hanno scritto due righe sui propri canali sull’avvenuta iscrizione, altre no. Del resto non c’è alcuno obbligo di emettere comunicato, l’importante è che tutto sia in regola.

Iscrizione al mattino

La società biancorossa ha inoltrato via pec la seconda parte della pratica nella tarda mattina di ieri. Il grosso era stato spedito giovedì e includeva tutte tutti i documenti relativi all’aspetto finanziario e anche la fideiussione. Un lavoro svolto in due fasi che si sperava in un primo momento di completare lunedì mattina, ma poi si è deciso di prendersi tutto il tempo a disposizione senza comunque mai avere quell’ansia che invece magari c’è stata in altre annate.

In questo ultimo caso bisognava sistemare soltanto alcuni dettagli sullo stadio e poi restavano le firme in digitale, il tutto è avvenuto ieri mattina e quindi subito è partita la pec verso la Lega Pro che ha dato l’ok necessario.

Il primo, vero atto della stagione è stato espletato e ora si aspetterà l’esito della Covisoc che rappresenterà il secondo vero step della stagione 2024-2025. Anche sotto questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi visto che tutto è stato fatto in maniera scrupolosa e certosina da un Rimini forte e solido sotto l’aspetto economico e non solo.

Partecipazione numero 47

Il Rimini è stato fondato nel 1912, quindi ha la bellezza di 112 anni di storia. In questo lungo periodo con due guerre mondiali nel mezzo la società biancorossa ha partecipato a tantissimi campionati, esclusa la serie A. La parte del leone è rappresentata proprio dalla terza serie, quindi la serie C pura che non va confusa con la Seconda divisione oppure serie C2 (ora tolte) perché quest’ultime erano un gradino sotto nonostante fossero considerate allora semiprofessionistiche, quindi non proprio dilettantistiche pure. Ebbene, dal 1912 ad oggi il Rimini si appresta a disputare il campionato numero 47 in terza serie. Una cifra sicuramente importante che lentamente si sta avvicinando a quota 50.

Ben 38 campionati di Serie C sono stati disputati prima del nuovo secolo, quindi dal 2000 tre sotto l’era Cocif, uno con Fabrizio De Meis, poi due con Giorgio Grassi al timone, uno con Alfredo Rota nella stanza dei bottoni e infine questo è il secondo con la proprietà di Stefania Di Salvo.

Di tutto e di più nei precedenti 46 campionati. Alcuni vinti anche in modo sorprendente, basti pensare a quello dell’edizione 2004-2005 quando c’erano fior di formazioni come Avellino, Padova ma soprattutto il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Un torneo vinto senza passare dai play-out quando appena 24 mesi prima il Rimini era in C2. Altri invece vinti in modo netto come quello del 1975-76 con un calo prevedibile soltanto nel finale di stagione.