Scarcella: “Se avessi messo 15 milioni, sarei la regina di Rimini, ci auguriamo che lo stadio venga aperto” VIDEO

“Se avessi messo 15 milioni, sarei la regina di Rimini, invece sono parsimoniosa e il mio motto è: minima spesa, massima resa”. In una conferenza stampa-fiume, Giusy Anna Scarcella ha forzatamente affrontato gli infiniti temi caldi e tutti i dubbi che gravitano sul mondo del Rimini, tra cui lo stadio per domenica prossima in vista della gara con la Ternana e l’allenatore. “Domenica prossima in panchina andrà D’Alesio. Lo stadio? Abbiamo una riunione col Gos, ci auguriamo che domenica venga aperto”.