Sarà un Rimini rischiatutto già nella gara dell’11 maggio?

Mirino sull’11 maggio, giorno della gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei play-off, quando il Rimini debutterà in trasferta contro un avversario che conoscerà solo nel pomeriggio di giovedì 8. Un bene o un male giocare subito in trasferta? Ecco un’analisi dell’andamento esterno della squadra di Buscè.

La risposta non può che non essere positiva e non solo per quello che dice il regolamento. Lontano dal Romeo Neri, infatti, il Rimini ha spesso fatto fuoco e fiamme. I numeri sono lì a dimostrarlo: sesto migliore rendimento del campionato con 31 punti sui 51 totalizzati dietro solo a Virtus Entella che è salita in serie B, Pescara, Ternana, Torres e Arezzo tutte formazioni che disputeranno i play-off chi partendo subito, chi dopo e chi ancora più tardi. Addirittura solo Torres (32 gol) e Pescara (28 reti) hanno segnato più di Parigi e soci (27 centri). Non è finita, perchè solo Virtus Entella e Ternana (12 gol subiti entrambe) hanno avuto una fase difensiva migliore del Rimini (19 gol raccolti in fondo al sacco).

Alla luce di tutto ciò l’impressione è che la squadra di Buscè dovrà cercare ad ogni costo di ipotecare la qualificazione già l’11 maggio prima del return match al Romeo Neri. Certo tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare perchè quasi sicuramente di fronte ci sarà un avversario arrivato in una posizione migliore dei romagnoli in campionato e quindi sulla carta più forte. Però i numeri non mentono e certificano sempre pregi e difetti di una squadra. E in trasferta i pregi del Rimini sono altamente superiori ai suoi punti deboli.