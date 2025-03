Sabato Rimini-Gubbio, Buscè ritrova Falbo e chiede ai suoi «di essere sbarazzini»

Essere sbarazzini, giocare con la testa leggera e senza farsi venire pensieri negativi. È quello che Antonio Buscè chiede al suo Rimini che domani pomeriggio, alle ore 15, aprirà le porte del Romeo Neri al Gubbio. Non ci saranno lo squalificato Gorelli e l’infortunato Garetto, mentre con i rossoblù tornerà tra i convocati Luca Falbo. «Ci attende un’altra partita non facile, contro una squadra che era stata costruita per fare un campionato diverso. Ho chiesto ai ragazzi di essere leggeri di testa, di lasciare da parte timori e pensieri negativi, di essere sbarazzini».