Rimini, via ai lavori: sei caselle da riempire al mercato

La lista della spesa del Rimini. Dopo il primo incontro tra il quadrumvirato tecnico della società e il neo tecnico Antonio Buscè è uscita una prima lista delle urgenze, dei ruoli da ricoprire sul mercato (che partirà ufficialmente il 1° luglio). In sostanza sono 16 i giocatori sotto contratto con il Rimini e per arrivare alla quota limite di 22 (abbassata di un elemento rispetto all’anno scorso) disposta dalla Figc mancano al momento 6 caselle. Al momento in quanto è possibile che qualcuno degli atleti sotto contratto possa comunque andarsene.

Cosa manca

Le prime urgenze riguardano la difesa e in particolare gli esterni (due, uno per fascia): probabile che il tecnico di Gragnano voglia piazzare in quelle zone due under. Ciò significa che Tofanari, Oddi e Quacquarelli saranno al 99 per cento lasciati liberi il 30 giugno. Al centro della difesa al momento ci sono tre uomini sotto contratto dopo il rinnovo di Matteo Gorelli. Possibile quello di Nicolò Gigli, ma solo dopo che partirà uno tra Pietrangeli (che lo cerca il Sudtirol in B) o Acampa (esterno sinistro che rientra dal prestito al Renate ma potrebbe uscire di nuovo).

Altro settore su cui intervenire subito è l’attacco: Capanni è tornato alla Ternana, Malagrida alla Sampdoria e quindi servono due esterni offensivi. Serve poi un secondo portiere per sostituire Edoardo Colombo, che ha espresso il desiderio di giocare con continuità, e a 23 anni è una richiesta legittima. Poi serve un centrocampista per dare più solidità al reparto. Tra i nomi, come terzino sinistro se si prenderà un under il favorito è Antonio David, 2004 del Cesena. Se si opterà per un over, la scelta potrebbe ricadere su Alessandro Martina, che si svincola dall’Ancona.

Consiglio federale: Ancona out

A proposito di Ancona, il Consiglio Federale svolto ieri ne ha ufficializzato l’esclusione: «Gli organici saranno pronti già a fine giugno: l’impegno preso, l’abbiamo mantenuto», ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo la ratifica in tempi record delle iscrizioni ai campionati. L’Ancona non ha presentato alcun ricorso: «C’è grande soddisfazione per aver messo in sicurezza il sistema - le parole di Gravina - sarà la prima estate senza ricorsi per l’ammissione ai campionati. Mai nella storia del calcio italiano i campionati a inizio giugno erano stati ad organici completi ad eccezione del vuoto lasciato dall’Ancona, che sarà colmato il 27 giugno (data del prossimo Consiglio Federale, ndr). Il fatto di non avere ricorsi ci tranquillizza e ci inorgoglisce per il grande impegno profuso».

Per completare l’unica vacanza di organico, il Consiglio ha provveduto ad approvare i criteri per i ripescaggi che prevedono al primo posto una seconda squadra del campionato di Serie A, con data ultima per la presentazione delle domande il 25 giugno: il Milan Under 23 è pronto. «Sarebbe un ulteriore motivo di vanto e un segnale di qualità anche per il campionato di Lega Pro. Passeremmo nell’arco di due anni da una a tre seconde squadre», la chiusura di Gravina.

