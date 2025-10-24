Rimini verso la cessione: Giammarioli ha incontrato una rappresentanza di giocatori

C’era anche Stefano Giammarioli alla rifinitura del Rimini in vista della trasferta di Campobasso di domani pomeriggio (si gioca alle 17.30). A fine allenamento si è fermato con un gruppo di giocatori, i più rappresentativi, e ha spiegato quale sia la situazione attuale, confermando che nei primi giorni della prossima settimana ci potrebbe essere la tanto sospirata cessione a un gruppo molto importante del nord Italia. Poi è stata la volta di Filippo D’Alesio. “Il Rimini dovrà fare una partita da Rimini, col fuoco dentro. Sappiamo che nel momento in cui abbassiamo la guardia andiamo male. Quella leva è l’ambizione, l’orgoglio, la voglia farcela, la rabbia e l’unione. Queste sono tutte cose che quando le buttiamo dentro il nostro fuoco diventa importante”. Per quanto riguarda la formazione, torna disponibile Longobardi mentre ai box rimane il solo Gemello.