Rimini, una pesantissima sconfitta: il Bra fa il colpo al Neri e si allontana a 11 punti

RIMINI-BRA 1-2
RIMINI (3-5-1-1): Vitali; Lepri, Bassoli (17’ st Ferrarini), Bellodi; Moray (1’ st Capac), Piccoli, De Vitis (17’ st Asmussen), Fiorini, Longobardi; Leoncini (34’ st Rubino); Boli (17’ st D’Agostini). In panchina: Gagliano, Fabbri, Contaldo, Petta, Madonna. Allenatore: Filippo D’Alesio.
BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Nesci (13’ st Cucciniello), Maressa, Brambilla, Tuzza, Pautassi; Minaj (35’ pt Di Biase), Sinani (23’ st Lionetti). In panchina: Renzetti, Rottensteiner, Cannistrà, Morleo, Corsi, Campedelli, Dimatteo, Chiabotto. Allenatore: Nisticò.
ARBITRO: Migliorini di Verona
RETI: 36’ pt Di Biase, 44’ pt Brambilla, 51’ st Asmussen.
AMMONITI: Fiordaliso, Brambilla, Bassoli, Longobardi, Ferrarini
NOTE: Spettatori 716, incasso non comunicato. Angoli: 3-1 per il Rimini.
Il Rimini perde una partita vitale per provare a restare in corsa per evitare l’ultimo posto e vede allontanarsi a 11 punti il Bra grazie al primo, storico successo esterno tra i professionisti. La rivale più vicina ai biancorossi resta il Perugia, staccato di 7 lunghezze e atteso domani a Pontedera