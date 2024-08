Rimini, un sabato sera a Lumezzane. Buscè: “Propositivi per arrivare alla posta piena”

Il Rimini torna in campo domani sera nel secondo turno eliminatorio di Coppa, fa visita al Lumezzane (ore 21, allo stadio comunale “Tullio Saleri”).

“Affrontiamo una squadra tosta, con giocatori importanti, che l’anno scorso ha fatto un buonissimo campionato – ha sottolineato l’allenatore del Rimini, Antonio Buscè alla vigilia -, con una buona struttura, buone idee. Siamo consapevoli di affrontare una partita difficile, è normale che le partite vanno affrontate con l’obiettivo di vincere. Essere propositivi, per conquistare la posta piena, questa deve essere la nostra mentalità”.

La squadra intanto cresce: “Giorno per giorno i ragazzi riescono ad essere più puliti nella corsa ed a livello di lucidità mentale. Più passano i giorni più si riesce a smaltire il carico di lavoro delle quattro settimane di preparazione. Credo che nessuna squadra sia in questo momento della stagione al massimo della condizione fisica e mentale. È normale che bisogna “violentarsi” anche a volte nella fatica e nella stanchezza, portare i ragazzi non al top ma alla condizione fisica migliore”.