Rimini, ultimo giorno utile per l’iscrizione

Tutto rimandato ad oggi. Nessun problema all’orizzonte, però l’obiettivo di completare l’iscrizione per il campionato di Serie C 2024-2025 nella giornata di ieri è andato a vuoto.

Così come successo un anno fa, il Rimini invierà la documentazione che ancora manca nell’ultimo giorno utile. La scadenza dei termini è fissata per le 24, ma il Rimini conta di sistemarsi già in mattinata anche perché la pratica è ormai completata. Ciò che mancava ieri era qualche firma in digitale: roba da nulla. In giornata il Rimini si unirà all’elenco delle squadre che chiederanno l’iscrizione alla Serie C.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola