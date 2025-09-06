Rimini-Ternana, lo stadio ancora non c’è: Scarcella e Nember contestati dopo la conferenza stampa

Si parla di futuro del Rimini all’Eurohotel di Miramare ma intanto c’è da affrontare un presente complicato. A cominciare dalla questione stadio. Poco prima delle 17 Valerio Perini, amministratore unico della società, ha lasciato la conferenza stampa per partecipare al Gos, rinviato giovedì per la mancanza di un rappresentante del Rimini. Gos che, stando a quanto dichiarato alle 20 da fonti della questura, è stato aggiornato a questa mattina «in quanto non si sa se la società potrà disporre dello stadio». Quindi non c’è ancora certezza sulla disputa di Rimini-Ternana di domani sera. Se oggi il Comune firmerà la concessione, allora si giocherà (forse con il pubblico o forse a porte chiuse), ma senza concessione sarà, salvo miracoli, partita persa a tavolino.