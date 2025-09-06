Rimini-Ternana, lo stadio ancora non c’è: Scarcella e Nember contestati dopo la conferenza stampa

Filippo D’Alesio bene o male è il futuro del Rimini. Ha iniziato a giugno come allenatore della prima squadra poi, obtorto collo, è diventato allenatore della Primavera, ma è sempre stato in panchina come tecnico della prima squadra, in Coppa a Pescara perché non c’era nessun altro, in campionato perché Stefano Di Cuonzo (il vice di Piero Braglia) era in panchina come collaboratore tecnico. All’indomani delle dimissioni di Braglia, ieri mattina è stato D’Alesio a guidare al Capanni di Savignano l’allenamento del Rimini e, se Luca Nember darà l’ok, sarà lui l’allenatore del Rimini. Come diceva Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Mai dire mai al Rimini, soprattutto se si è dotati di passione, professionalità e resilienza come D’Alesio.