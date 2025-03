In occasione della “Giornata internazionale della donna”, che ricorre sabato 8 marzo, giorno di Rimini-Ternana (alle ore 15), il Rimini Football Club, per celebrare le proprie tifose, applicherà la tariffa speciale a 1 euro per tutte le donne che vorranno acquistare nel settore Distinti dello Stadio Romeo Neri.

I biglietti sono in vendita su Vivaticket.com, nei rivenditori autorizzati Vivaticket e allo Store Rimini FC (ingresso tribuna centrale stadio).