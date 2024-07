Rimini, sul mercato il nuovo nome è Costantino

Primo giorno di lavoro vero e proprio per il Rimini nel ritiro di Frontone. Ieri i biancorossi hanno sostenuto una doppia seduta, al mattino di buon’ora e poi nel tardo pomeriggio. Oggi stesso programma.

Intanto radio mercato vuole sempre più vicini Mattia Fiorini e Andrea Capone che potrebbero arrivare in ritiro, in prova. Il primo è un centrocampista cresciuto nelle fila della Fiorentina e che vanta 71 presenze in Serie C dove ha indossato le maglie di Fiorenzuola, Foggia e Recanatese. Il secondo è un attaccante esterno, classe 2001, scuola Milan, nella passata stagione a Pescara.

Il nome nuovo è quello di Rocco Costantino, il possente centravanti che il Catania non ha inserito tra i suoi convocati. Nella sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Modena, SudTirol, Fermana, Prop Vercelli e anche Vis Pesaro: per lui 363 presenze tra Serie C e Serie D con 135 reti all’attivo.