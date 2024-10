Rimini, stiramento per Malagrida, da lunedì Chiarella tornerà in gruppo

Questa volta Chiarella è veramente ad un passo dal ritorno in campo. L’ex catanese, infortunatosi ad agosto in Coppa Italia Serie C, ha ricevuto il via libera dopo gli esami di controllo effettuati nella giornata di ieri. Da lunedì, Chiarella si allenerà di nuovo con il gruppo e metterà quindi nel mirino la gara con la Pianese in programma sabato 19 ottobre al Romeo Neri (ore 15).

Stiramento per Malagrida

Un recupero importante perché permetterà a Buscè di tamponare il nuovo forfait di Lorenzo Malagrida, che è incappato in uno stiramento ai flessori che richiederà qualche settimana di sosta forzata ai box.

Ammenda al Rimini

Oltre alla squalifica di Bellodi (espulso contro la Spal) per una giornata, il giudice sportivo ha inflitto al Rimini un’ammenda da 1.500 euro. Le motivazioni: «Per avere i suoi sostenitori posizionati in Curva Est intonato, al 68’, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuto per dodici volte per tre minuti; i tifosi posizionati in Tribuna Centrale (circa 50) urlato parole offensive e oscene nei confronti dell’assistente Veronica Martinelli all’88’ a seguito dell’annullamento di un gol; i tifosi posizionati in Tribuna Laterale Est (circa 30) urlato, al termine della gara, all’indirizzo dell’assistente Veronica Martinelli parole offensive e oscene; per aver lanciato, durante la gara, 5 bottigliette e 12 bicchieri di plastica nel recinto di gioco».

Pineto caos: chi in panchina?

Lunedì il Pineto ha ufficializzato l’esonero del tecnico Cudini, questo nonostante la squadra si fosse schierata al suo fianco. Martedì era atteso l’annuncio del ritorno (per la quarta volta) di Amaolo, ancora sotto contratto dopo l’esonero della passata stagione. Invece Amaolo ha rifiutato e ora rescinderà il contratto in essere con il club abruzzese. Così il Pineto si è messo di nuovo alla ricerca dell’allenatore: Maiuri (ex Sorrento) e Tisci i candidati.