Rimini, serve un cambio di rotta ma l’avversario è tra i più tosti

Invertire la rotta tornando a fare punti. Che al Rimini mancano da due gare ossia dall’1-1 di Campobasso, che ha preceduto la sconfitta con il Bra e quella in casa della Pianese in mezzo alle quali, il 6 novembre, è arrivato un ulteriore -3. I punti al Romeo Neri non si vedono dal 19 settembre quando i biancorossi superarono il Forlì 1-0, poi sono arrivati i ko con Arezzo (0-1), Juve Next Gen (0-2) e Bra (1-2). Solo che tra il parlare di punti e il fare punti c’è di mezzo l’Ascoli terzo della classe, guidato da quel Francesco Tomei che in estate aveva fatto una lunga chiacchierata con l’allora direttore sportivo biancorosso Antonio Di Battista, capendo fin da subito come l’aria che tirava a Rimini non fosse delle migliori. Un’aria, quella che continua a soffiare su Rimini, impetuosa che rischia di mandare la barca biancorossa in direzione di una vera tempesta.