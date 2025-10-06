Rimini senza tifosi a Perugia: la prefettura dispone il divieto di vendita per la gara di sabato

La Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini per la gara Perugia-Rimini, in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio “R. Curi”.

Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CAMS) e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Non sarà possibile acquistare biglietti per i residenti in provincia di Rimini, né per settore ospiti né per altri settori dello stadio.