Rimini senza tifosi a Perugia: la prefettura dispone il divieto di vendita per la gara di sabato

Rimini Calcio
  • 06 ottobre 2025
La Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Rimini per la gara Perugia-Rimini, in programma sabato 11 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo stadio “R. Curi”.

Il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CAMS) e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Non sarà possibile acquistare biglietti per i residenti in provincia di Rimini, né per settore ospiti né per altri settori dello stadio.

