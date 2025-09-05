Rimini sempre più nel caos: si è dimesso anche Braglia

Alle ore 20 è arrivata la conferma della società: Piero Braglia non è più l’allenatore del Rimini. Arrivato a inizio agosto, dopo poco meno di un mese ha lasciato la città. Ha diretto l’ultimo allenamento in mattinata, a Gatteo, poi ha comunicato la sua decisione. Nelle precedenti tre gare ufficiali si era accomodato in tribuna, domenica con la Ternana, se si giocherà, sarà D’Alesio a prenderne il posto. Oggi la società ne parlerà in conferenza stampa, occasione in cui si attendono chiarimenti anche sulla rosa. L’acquisto in prestito secco dal Lecce degli esterni Salooma e Delle Monache è sfumato. Ne ha parlato Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica salentina: “L’ultimo giorno è arrivato il Rimini, il ragazzo voleva andare (Delle Monache, ndr), ma non ci siamo sentiti di mandarlo, così come Salomaa, per la situazione del club”.