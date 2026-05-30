Rimini, riecco Giorgio Grassi: “È arrivato il momento di ripartire, la mia esperienza per il nuovo club”

Dove eravamo rimasti. La traversata nel deserto del Rimini potrebbe presto trovare un approdo nella nuova terra promessa e tra i leader ci sarà anche Giorgio Grassi che fece questo cammino esattamente dieci anni fa. Si dovrebbe fare un discorso, in realtà, pieno di condizionali, perché il bando del Comune non è ancora partito e non è detto che la cordata di cui Grassi verosimilmente farà parte sarà poi quella vincitrice. Inoltre il ruolo che si prospetta per l’ex presidente è certamente diverso da quello stile “uomo solo al comando” di alcuni anni fa. Forse più quello di un primus inter pares di un primo Ministro. Ma al momento è meglio partire dalle certezze.