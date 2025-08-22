Rimini, rebus panchina: senza fideiussione Braglia cosa farà?

Dopo il terzino francese Jordan Boli ieri è stato il turno dell’attaccante venezuelano Lorenzo D’Agostini, 19 anni, che arriva dalla Primavera della Lazio dove l’anno scorso era titolare fisso con 39 presenze, 9 gol e 6 assist. È alto 187 centimetri, una classica punta centrale, il giocatore cresciuto nella Lazio vanta anche 3 gol su 14 presenze in Mls (Major League) Pro (settore giovanile). Intanto la squadra è segnata da un notevole fermento, in molti vogliono andarsene, ma per il momento ci sono pochi affari. La società pare orientata a confermare quanti più titolari possibili, chi vuole un giocatore lo deve pagare e la possibilità di rescindere il contratto per ora non è molto praticata. L’Albinoleffe ha chiesto informazioni per Tomas Lepri, ma soprattutto c’è un forte interessamento del Cosenza per Christian Langella, che in Calabria ritroverebbe l’allenatore Antonio Buscè, ma è una trattativa non proprio facile perché il Rimini chiede soldi per cedere il proprio capitano. Un nome accostato al Rimini per il centrocampo è Igor Radrezza, 32enne padovano libero dopo la mancata iscrizione della Spal: si tratta di un giocatore di grande esperienza, con all’attivo un lungo percorso in C che l’ha visto passare anche da Padova e Reggiana.