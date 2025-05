Amarezza tanta. Rammarico, tantissimo. Per quello che poteva essere e non è stato. Perché il giorno dopo la sconfitta che ha estromesso il Rimini dalla corsa play-off, la sensazione è che con un po’ più di coraggio, soprattutto nel primo tempo, il risultato finale sarebbe stato diverso. Invece dopo 32 anni di attesa, la Vis Pesaro ha sbancato il Neri per la seconda volta in appena sei mesi portando a casa, mercoledì, anche i quarti di finale. Lo ha fatto con assoluto merito dopo un doppio confronto in cui ha dimostrato di avere più qualità, più fisicità, ma anche, e soprattutto, più idee. Stellone si è fidato degli stessi undici che nella gara di andata avevano creato grossi grattacapi al Rimini, fregandosene della quarta partita in dieci giorni, perché in sfide come queste serve mettere in campo la squadra più forte. Cosa che non ha fatto Buscé. Sia al Benelli sia al Neri ha lasciato in panchina Cioffi (squalificato ieri dal giudice sportivo che ha anche punito il Rimini con 1.000 euro di multa), l’unico nella rosa biancorossa capace di creare superiorità, preferendogli due giocatori come Ubaldi e Gagliano che praticamente non l’hanno mai vista. L’altro peccato originale è stato schierare De Vitis che a Lepri (in panchina) lascia 10 centimetri di altezza e qualche chilo in meno. Risultato? La Vis ha cercato spesso Okoro che ha surclassato l’ex Sampdoria (vedi il 3-0). E anche l’assenza dagli undici di Cinquegrano è stato un segnale di voler attendere e far passare del tempo per poi, magari, sfruttare la sua velocità. Peccati che sono costati cari.