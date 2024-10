Rimini più forte dell’emergenza: un gol di Garetto regala ai biancorossi un meritato pareggio in rimonta in casa della Ternana

TERNANA-RIMINI 1-1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Maestrelli, Capuano, Martella; De Boer (39’ st Donnarumma), Corradini (1’ st Romeo); Carboni (25’ st Aloi), Curcio, Cicerelli (30’ st Mattheus); Cianci (25’ st Ferrante). In panchina: A. Vitali, Donati, Krastev, Loiacono, Tito, Patanè. Allenatore: Ignazio Abate.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano, Megelaitis, Lepri, Longobardi, Falbo (24’ st Semeraro); Garetto, Langella, Piccoli (24’ st Lombardi, 41’ st De Vitis); Ubaldi (24’ st Chiarella), Dobrev (11’ st Fiorini). In panchina: Ferretti, L. Vitali, Bellodi, Brisku, Accursi, Parigi. Allenatore: Antonio Buscé.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

RETI: 10’ st Cicerelli, 33’ st Garetto.

AMMONITI: Cianci, Garetto, Falbo, Curcio,

NOTE: Spettatori 4.021 (paganti 2.264, abbonati 1.757) per un incasso di 30.590,51 euro. Nel settore ospiti 145 tifosi del Rimini. Angoli 5-3 per la Ternana.

Un Rimini più forte dell’emergenza torna da Terni con un meritatissimo pareggio e mantiene così l’imbattibilità esterna. I biancorossi, che avevano perso Gorelli alla vigilia (assenza che andava a sommarsi a quelle di Cernigoi, Cioffi e Malagrida), devono fare a meno all’ultimo minuto del febbricitante Parigi, il cui posto in attacco viene preso dal bulgaro Dobrev. Partita che la squadra di Buscè è bravissima a bloccare, rallentando il ritmo e difendendo compatta lontano dalla propria area. Pochissime chance nel primo tempo: Garetto calcia fuori al 21’, Colombi si supera su Cicerelli al 22’, Cianci segna allo scadere del tempo ma dopo aver steso Lepri e l’arbitro Silvestri è bravissimo a vedere e ad annullare.

Nella ripresa la Ternana spinge più forte, il Rimini tiene fino a quando Cinquegrano non commette un errore macroscopico su rinvio di Vannucchi: Cicerelli ringrazia e batte Colombi. Buscè passa al 3-4-3 al 69’, ma senza una vera punta: il centravanti lo va infatti a fare Garetto, che al 78’, in mischia, si inventa una gran girata in area e firma un pareggio meritatissimo.