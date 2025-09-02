Rimini, piove sul bagnato: penalizzazione di 11 punti e 5.000 euro di ammenda

Lo scenario peggiore. Ieri infatti è arrivato il comunicato ufficiale della Figc che in casa biancorossa tutti temevano e che punisce la società con la sanzione più pesante: “Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso luglio a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.”