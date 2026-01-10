Rimini piange il portiere Zelico Petrovic

Si è spento ieri pomeriggio nella sua casa in Croazia, all’età di 77 anni, Zelico Petrovic. In Italia ha giocato a Novara, Catania e soprattutto Taranto, dove è ancora oggi un idolo indiscusso. Terminata la sua avventura in Puglia, è stato acquistato dal Rimini nel 1980: due stagioni in Serie B e una in Serie C per un totale di 89 presenze. Anche in biancorosso Petrovic ha lasciato il segno: personaggio istrionico, fuori dagli schemi, kamikaze in campo, con qualche “uscita” alla sua maniera quando il pubblico avversario lo prendeva di mira. Nel suo terzo anno a Rimini, il primo di Arrigo Sacchi sulla panchina biancorossa, si narra di accesi battibecchi (e non solo) tra il portiere e il tecnico di Fusignano. Ha poi giocato a Vicenza e Jesi terminando la carriera nel Cosmos in Promozione.

